Протест на Акрополе против Олимпиады в Пекине

Тибетская и гонконгская активистки протестуют на греческом Акрополе против Олимпиады в Пекине. Они вышли рассказать о..

Тибетская и гонконгская активистки протестуют на греческом Акрополе против Олимпиады в Пекине. Они вышли рассказать о нарушениях прав человека в Китае в преддверии зажжения факела зимних Игр.

18-летняя тибетская студентка и 22-летняя гонконгская активистка забрались на строительные леса у храма Пропилеи, который служит воротами в Акрополь. Они скандировали лозунги с призывами освободить Тибет и Гонконг.

[Тензин Янгзом, активистка]:

«Тибетских школьников принуждают посещать школы-интернаты, где они учат китайский язык, но не могут изучать свой родной. Китайские власти делают всё возможное, чтобы подавить нас, нашу культуру, наш народ и язык. Китай объявил преступлением быть тибетцем внутри Тибета. В Гонконге каждый активист находится либо в изгнании, либо в тюрьме. К сожалению, это печальная реальность в Тибете, Гонконге, Восточном Туркестане, южной Монголии и независимом Тайване».

Активистки участвуют в кампании «Нет Пекину-2022». Она призывает Международный олимпийский комитет (МОК) отменить своё решение о проведении зимних игр 22 года в Пекине.

Вскоре после начала протеста полиция их задержала.

[Тензин Янгзом, активистка]:

«Мы призываем полностью бойкотировать Зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, поскольку Китай проводит геноцид в отношении уйгуров и беспрецедентные репрессии в отношении жителей Тибета, Гонконга, Южной Монголии и демократического Тайваня».

Олимпиада в Пекине начинается в феврале. Международный олимпийский комитет подвергается критике за решение снова провести Игры в Китае. Многие организации уже призвали спортсменов бойкотировать мероприятие. Среди них Всемирный уйгурский конгресс, Тибетский институт действий, «Китай против смертной казни», «Студенты за свободный Тибет» и «Кампания за уйгуров».

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