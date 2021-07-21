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Кто спас слонёнка от депрессии

Кто спас слонёнка от депрессии
Кто спас слонёнка от депрессии

Слонёнка Элли отвергло стадо и его нашли умирающим в африканской саванне. Малыша привезли в приют в ЮАР, где живут разные животные.

У слонёнка обнаружили нарушение кровообращения и пупочную грыжу. Элли стали лечить и кормить. Сотрудники приюта заботились о нём днём и ночью. Физическое здоровье слонёнка улучшилось, но он был подавленным и вялым.

Для слонов очень важна семья, и без неё малыш страдал. Сотрудники приюта опасались, что слонёнок долго не проживёт. Всё изменилось, когда малыш познакомился с немецкой овчаркой Думой. Теперь они вместе проводят время, и слонёнок не чувствует себя одиноким.

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