Кто спас слонёнка от депрессии

Слонёнка Элли отвергло стадо и его нашли умирающим в африканской саванне. Малыша привезли в приют в ЮАР, где живут разные животные.
У слонёнка обнаружили нарушение кровообращения и пупочную грыжу. Элли стали лечить и кормить. Сотрудники приюта заботились о нём днём и ночью. Физическое здоровье слонёнка улучшилось, но он был подавленным и вялым.
Для слонов очень важна семья, и без неё малыш страдал. Сотрудники приюта опасались, что слонёнок долго не проживёт. Всё изменилось, когда малыш познакомился с немецкой овчаркой Думой. Теперь они вместе проводят время, и слонёнок не чувствует себя одиноким.