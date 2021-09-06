Старейшая синагога Великобритании выступила против небоскрёбов

Старейшую синагогу Великобритании построили в центре Лондона в 1701 году. С тех пор она действовала постоянно...

Старейшую синагогу Великобритании построили в центре Лондона в 1701 году. С тех пор она действовала постоянно. Однако вокруг разрастается деловой квартал, появляются новые небоскрёбы, и историческое здание всё больше погружается в тень.

Здесь хотят построить ещё две высотки. Раввины переживают, что это может вообще лишить синагогу дневного освещения.

[Шалом Моррис, раввин]:

«Сейчас здание прекрасно благодаря свету. Если разрешат строительство, то света не будет. Дневной свет у нас будет лишь час в день».

Раввины говорят, что отсутствие света помешает молитвам.

[Шалом Моррис, раввин]:

«Свет чрезвычайно важен для молитв в иудаизме, во время чтения книг с молитвами. Это также духовный аспект: когда в пространство попадает дневной свет, ощущаешь душевный подъём».

Некоторые считают, что религиозное учреждение вообще придётся закрыть. Для местных прихожан это может стать ударом. Например, 10 поколений семьи этой женщины молились в синагоге последние 300 лет.

[Крис Мусикант, прихожанка]:

«Очень больно такое слышать. Это место – как живой организм. Это не бездушный музей. У него есть душа».

Решение о строительстве небоскрёбов ещё не принято. Окончательный вердикт обещают вынести до конца года.

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