Самая высокая женщина в мире дважды стала рекордсменкой Книги Гиннесса

Самой высокой женщиной в мире снова признали Румейсу Гельги из Турции. Её рост – два метра..

[Румейса Гельги, рекордсменка Книги Гиннесса]:

«Я очень горжусь тем, что снова установила рекорд как самая высокая из ныне живущих женщин».

Самой высокой женщиной в мире снова признали Румейсу Гельги из Турции. Её рост – два метра 15 сантиметров. Рекордсменка Книги Гиннесса она уже во второй раз.

У Румейсы редкое генетическое заболевание – синдром Уивера. Он характерен быстрым избыточным ростом костей и аномальным развитием внутренних органов.

Имя турчанки впервые внесли в Книгу Гиннесса семь лет назад. С тех пор женщина использует свою известность для того, чтобы рассказывать людям о редких заболеваниях. Она также поддерживает и вдохновляет тех, кто ими страдает.

[Румейса Гельги, рекордсменка Книги Гиннесса]:

«Это может принести вам неожиданный успех. Я считаю, что различия и другие особенности, которые кажутся недостатками, можно превратить в преимущества, если вы этого хотите и приложите усилия. Я именно так и поступила».

Румейса в основном передвигается в инвалидной коляске. Ходит совсем мало и опирается на ходунки.

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