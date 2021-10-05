В гигантских павильонах Дубая началась Всемирная выставка-2020

Ещё недавно это была бесплодная пустыня. Теперь же здесь ходит метро, а павильоны с футуристическим дизайном..

Ещё недавно это была бесплодная пустыня. Теперь же здесь ходит метро, а павильоны с футуристическим дизайном раскинулись на площади в 440 гектаров.

В Дубае начала работу Всемирная выставка, которую на год откладывали из-за пандемии. Участвуют более 190 стран. Объединённые Арабские Эмираты хотят показать миру свою привлекательность, особенно для ведения бизнеса.

[Константин Спиваков, посетитель выставки]:

«Для меня самое удивительное – в том, что можно создать подобное посреди пустыни. Когда приезжаешь, то вообще не ожидаешь такое увидеть».

Над павильоном Италии натянуто 70 километров верёвки, сделанной из 2 миллионов пластиковых бутылок. Однако главная его достопримечательность – трёхмерная копия библейского Давида, созданного Микеланджело. Её сделали из мраморной пыли.

Но увидеть гиганта высотой более пяти метров в лицо получится не сразу. Для этого посетители должны взойти на специальную платформу. Всё дело в местных мусульманских нормах. Публично демонстрировать наготу в ОАЭ запрещено, даже если это творение великого мастера.

В павильоне США можно увидеть копию ракеты Space X Falcon 9. А если встать на подвижную ленту, можно лучше изучить другие американские изобретения.

Неясно, сколько посетителей сможет привлечь Дубай и насколько выставка будет стимулировать его экономику. Чтобы попасть в павильоны, нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или подтвердить вакцинацию от COVID-19.

Это первая для Ближнего Востока Всемирная выставка. На неё ушло восемь лет подготовки и миллиарды долларов расходов.

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