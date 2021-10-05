В гигантских павильонах Дубая началась Всемирная выставка-2020
Ещё недавно это была бесплодная пустыня. Теперь же здесь ходит метро, а павильоны с футуристическим дизайном..
Дата загрузки: 2021-10-06
В Дубае начала работу Всемирная выставка, которую на год откладывали из-за пандемии. Участвуют более 190 стран. Объединённые Арабские Эмираты хотят показать миру свою привлекательность, особенно для ведения бизнеса.
[Константин Спиваков, посетитель выставки]:
«Для меня самое удивительное – в том, что можно создать подобное посреди пустыни. Когда приезжаешь, то вообще не ожидаешь такое увидеть».
Над павильоном Италии натянуто 70 километров верёвки, сделанной из 2 миллионов пластиковых бутылок. Однако главная его достопримечательность – трёхмерная копия библейского Давида, созданного Микеланджело. Её сделали из мраморной пыли.
Но увидеть гиганта высотой более пяти метров в лицо получится не сразу. Для этого посетители должны взойти на специальную платформу. Всё дело в местных мусульманских нормах. Публично демонстрировать наготу в ОАЭ запрещено, даже если это творение великого мастера.
В павильоне США можно увидеть копию ракеты Space X Falcon 9. А если встать на подвижную ленту, можно лучше изучить другие американские изобретения.
Неясно, сколько посетителей сможет привлечь Дубай и насколько выставка будет стимулировать его экономику. Чтобы попасть в павильоны, нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или подтвердить вакцинацию от COVID-19.
Это первая для Ближнего Востока Всемирная выставка. На неё ушло восемь лет подготовки и миллиарды долларов расходов.
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