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Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн раз

Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн раз
Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн раз

Во время полёта американской авиакомпании Capital Airlines пилот объявил: «С нами летит особенный пассажир». А затем сказал: «Если вы были стюардессой Capital Airlines, поднимите, пожалуйста, руку».
1 7 - Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн разОткликнулась одна пожилая пассажирка (60-лет назад она работала стюардессой). В проходе самолёта появился пилот, он подошёл к женщине и сказал: «Я люблю тебя, мама».

2 5 - Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн раз

3 4 - Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн разЖенщина не могла сдержать слёз. «У тебя был самый лучший папа на свете», – сказала она. Затем пояснила сидящим рядом пассажирам: «Его отец был пилотом». Видео сняла дочь, которая тоже работает в авиакомпании. Оно набрало более 20 млн просмотров. Смотрите видео.

Вот несколько комментариев:

«Отлично придумано, сынок. Каждая мама заслуживает того, чтобы её дети её ценили, уважали и любили (для наших родителей мы всегда дети)»

«Мне нравится это видео. Нет ничего более приятного, чем признание в любви к маме прилюдно. Это так мило. Этот парень – очень хороший сын».

«Я пилот. Я тоже устроил такой сюрприз маме. Потрясающее чувство – видеть радость в глазах мамы».

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