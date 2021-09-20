Признание лётчика во время полёта посмотрели 20 млн раз

Во время полёта американской авиакомпании Capital Airlines пилот объявил: «С нами летит особенный пассажир». А затем сказал: «Если вы были стюардессой Capital Airlines, поднимите, пожалуйста, руку».

Откликнулась одна пожилая пассажирка (60-лет назад она работала стюардессой). В проходе самолёта появился пилот, он подошёл к женщине и сказал: «Я люблю тебя, мама».

Женщина не могла сдержать слёз. «У тебя был самый лучший папа на свете», – сказала она. Затем пояснила сидящим рядом пассажирам: «Его отец был пилотом». Видео сняла дочь, которая тоже работает в авиакомпании. Оно набрало более 20 млн просмотров. Смотрите видео.

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Вот несколько комментариев:

«Отлично придумано, сынок. Каждая мама заслуживает того, чтобы её дети её ценили, уважали и любили (для наших родителей мы всегда дети)»

«Мне нравится это видео. Нет ничего более приятного, чем признание в любви к маме прилюдно. Это так мило. Этот парень – очень хороший сын».

«Я пилот. Я тоже устроил такой сюрприз маме. Потрясающее чувство – видеть радость в глазах мамы».