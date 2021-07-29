В итальянском дворце Пилотта после реставрации открылись новые помещения

Ещё больше достопримечательностей теперь можно увидеть в Палаццо делла Пилотта в итальянской Парме. В обширном дворцовом..

Ещё больше достопримечательностей теперь можно увидеть в Палаццо делла Пилотта в итальянской Парме. В обширном дворцовом комплексе после масштабной реставрации открылось много новых мест для посещения.

Палаццо делла Пилотта принадлежал герцогам Фарнезе с конца XV века до начала XVIII. При них резиденция постепенно превращалась в культурный центр. Сейчас здесь работают Национальная художественная галерея Пармы, Национальный археологический музей и Палатинская библиотека, в которой хранится 800 тысяч редких средневековых книг, древних рукописей и гравюр. Также в комплекс входит Бодонийский музей, посвящённый итальянскому печатнику Джамбаттисте Бодони.

В числе достопримечательностей – и театр Фарнезе. Его построили в начале XVII века. Он считается первым современным театром в западном мире.

[туристка из Бельгии]:

«Я раньше не видела такого огромного театра, построенного из дерева. Когда входишь сюда, просто захватывает дух. Он такой большой и такой старый».

В галерее хранятся картины выдающихся художников эпохи Возрождения, таких как Корреджо, Пармиджанино и Тинторетто. Среди полотен есть и картина «Ла Скапильята», авторство которой приписывают Леонардо да Винчи.

[турист из Испании]:

«Мы не знали, что здесь есть работа да Винчи. Мы подумали, может быть, это девушка, которая была влюблена в молодого художника. Она очень похожа на леди с эскиза в Виндзорском замке. Это для нас большой сюрприз».

Реставрация обошлась в пять с половиной миллионов евро.

[Симоне Верде, директор музейного комплекса]:

«Здесь провели тотальное обновление, чтобы превратить такой важный объект в музей международного значения, расположенный в уникальном здании, где история идёт рука об руку с искусством».

После преобразований в Палаццо делла Пилотта стало приезжать в два раза больше туристов. Дворцовый комплекс из-за пандемии был некоторое время закрыт. Он вновь начал принимать гостей этим летом.

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