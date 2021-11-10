Где можно увидеть самую редкую и самую дорогую марку в мире
Эта марка, возможно, маленькая, но настолько редкая, что её часто называют «принцессой филателии». «Британскую Гвиану», напечатанную..
Дата загрузки: 2021-11-11
Теперь её выставили на всеобщее обозрение.
[Джордж Джеймс, сотрудник компании-владельца марки]:
«Это даже больше мона-лиза среди марок. То есть она, возможно, не самая красивая, но, определённо, самая знаменитая. У неё самая интересная история, и она просто уникальна».
Эта марка существует в единственном экземпляре. Её выпустили ограниченным тиражом номиналом в 1 цент в Британской Гвиане.
Размер – 29 на 26 миллиметров.
[Джордж Джеймс, сотрудник компании-владельца марки]:
«Уникальной её делает то, что она сохранилась единственной. Обычно, когда тираж был ограничен, то находят по несколько экземпляров: два, три, четыре, пять. Это единственная почтовая марка Содружества, которая дошла до нас в одиночестве».
На выставке можно узнать историю предыдущих 12 владельцев марки. Среди них даже был убийца, который пытался с помощью раритета сократить свой тюремный срок.
Между тем, компания-владелец предлагает любому желающему купить крошечные части марки по схеме «долевого владения». Марка, образно говоря, делится на 80 тысяч кусочков, которые доступны для покупки через веб-сайт.
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