Где можно увидеть самую редкую и самую дорогую марку в мире

Эта марка, возможно, маленькая, но настолько редкая, что её часто называют «принцессой филателии». «Британскую Гвиану», напечатанную..

Эта марка, возможно, маленькая, но настолько редкая, что её часто называют «принцессой филателии». «Британскую Гвиану», напечатанную в 1856 году, недавно продали на аукционе за восемь миллионов 300 тысяч долларов. После этого она также стала самой дорогой в мире.

Теперь её выставили на всеобщее обозрение.

[Джордж Джеймс, сотрудник компании-владельца марки]:

«Это даже больше мона-лиза среди марок. То есть она, возможно, не самая красивая, но, определённо, самая знаменитая. У неё самая интересная история, и она просто уникальна».

Эта марка существует в единственном экземпляре. Её выпустили ограниченным тиражом номиналом в 1 цент в Британской Гвиане.

Размер – 29 на 26 миллиметров.

[Джордж Джеймс, сотрудник компании-владельца марки]:

«Уникальной её делает то, что она сохранилась единственной. Обычно, когда тираж был ограничен, то находят по несколько экземпляров: два, три, четыре, пять. Это единственная почтовая марка Содружества, которая дошла до нас в одиночестве».

На выставке можно узнать историю предыдущих 12 владельцев марки. Среди них даже был убийца, который пытался с помощью раритета сократить свой тюремный срок.

Между тем, компания-владелец предлагает любому желающему купить крошечные части марки по схеме «долевого владения». Марка, образно говоря, делится на 80 тысяч кусочков, которые доступны для покупки через веб-сайт.

Короткая ссылка на эту страницу: