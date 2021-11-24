«Человек-паук» ради деревьев залез на небоскрёб во Франкфурте

Без страховки и приспособлений. Французский «человек-паук» покорил очередной небоскрёб. На это раз он нарушил покой в..

Без страховки и приспособлений. Французский «человек-паук» покорил очередной небоскрёб. На это раз он нарушил покой в немецком Франкфурте. Хочет привлечь внимание людей к вырубке лесов.

Ален Робер недоволен результатами климатической конференции ООН, которая недавно прошла в Глазго.

[Ален Робер, покоритель небоскрёбов]:

«Почти все по-прежнему хотят вырубать леса в Амазонии и Индонезии. Это означает, что в трёх самых больших лесах мира продолжают рубить деревья. Следовательно, не так уж многие хоть чем-то пожертвовали».

Француз, как обычно, не согласовал свою акцию с властями. В итоге его восхождение вызвало небольшой переполох.

[житель Франкфурта]:

«Я абсолютно не против демонстраций за экологию, но блокировать движение и подвергать опасности других людей – возможно, не самая лучшая идея».

39 этажей Робер покорил за 40 минут.

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