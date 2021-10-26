Эквилибрист выполнит свой трюк в 50 городах мира, чтобы установить рекорд
Чудеса эквилибристики показывает португальский циркач Кевин Чавес в Гринвичском парке в Лондоне. Под ногами – балансировочная..
Дата загрузки: 2021-10-26
Чудеса эквилибристики показывает португальский циркач Кевин Чавес в Гринвичском парке в Лондоне. Под ногами – балансировочная доска, четыре скейта и мотоцикл. Удержать равновесие непросто, но Кевин справляется.
Португалец решил установить мировой рекорд и выступить с таким трюком в 50 городах мира.
[Кевин Чавес, эквилибрист]:
«Это мой номер. Я выполняю его в цирке. Это умение требует много практики, я тренировался много лет».
Кевин работает в Берлинском цирке. Но из-за пандемии выступления приостановили. Уличное шоу – возможность снова порадовать зрителей.
[Кевин Чавес, эквилибрист]:
«Я счастлив и взволнован тем, что мы снова выступаем, и тем, что могу попытаться установить этот рекорд. Этот процесс очень увлекателен».
Эквилибрист выступит в крупных городах, таких как Париж, Рим, Берлин, Барселона, Лиссабон и Брюссель.
Короткая ссылка на эту страницу: