Эквилибрист выполнит свой трюк в 50 городах мира, чтобы установить рекорд

Чудеса эквилибристики показывает португальский циркач Кевин Чавес в Гринвичском парке в Лондоне. Под ногами – балансировочная..

Чудеса эквилибристики показывает португальский циркач Кевин Чавес в Гринвичском парке в Лондоне. Под ногами – балансировочная доска, четыре скейта и мотоцикл. Удержать равновесие непросто, но Кевин справляется.

Португалец решил установить мировой рекорд и выступить с таким трюком в 50 городах мира.

[Кевин Чавес, эквилибрист]:

«Это мой номер. Я выполняю его в цирке. Это умение требует много практики, я тренировался много лет».

Кевин работает в Берлинском цирке. Но из-за пандемии выступления приостановили. Уличное шоу – возможность снова порадовать зрителей.

[Кевин Чавес, эквилибрист]:

«Я счастлив и взволнован тем, что мы снова выступаем, и тем, что могу попытаться установить этот рекорд. Этот процесс очень увлекателен».

Эквилибрист выступит в крупных городах, таких как Париж, Рим, Берлин, Барселона, Лиссабон и Брюссель.

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