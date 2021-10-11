Самый маленький в мире кардионасос создали в Германии

Тоньше булавочной головки. В Германии придумали самый маленький в мире кардионасос. Устройство разрабатывали более 20 лет...

[Торстен Сисс, сотрудник Abiomed EU]:

«Как видите, мы сначала вводим обжимную трубку шириной три миллиметра, а через неё – насос».

Тоньше булавочной головки. В Германии придумали самый маленький в мире кардионасос. Устройство разрабатывали более 20 лет. Главной задачей учёных было придумать конструкцию, которая увеличивалась бы в объёме, попадая в сердце. И это у них получилось.

Фокус в том, что на входе насос всего три миллиметра в диаметре, а в сердце он расширяется до семи миллиметров. Это поможет намного упростить операции на сердце.

[Торстен Сисс, сотрудник Abiomed EU]:

«Кардиолог работает через артерии. Чтобы добраться до сердца, он не разрезает грудную клетку, как это делает хирург. Он делает небольшой разрез в паху или в изгибе руки и оттуда направляет катетер в сердце».

При этом его мощность – от 3 до 5 литров крови в минуту. То есть это полный объём кровообращения.

Такие насосы уже начали применять на пациентах.

Компания-разработчик существует на рынке давно. Её более ранние устройства используют по всей Европе, а также – в США.

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