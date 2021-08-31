Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. Она призывает группировку «Талибан»*, запрещённую в России и других..

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. Она призывает группировку «Талибан»*, запрещённую в России и других странах, выполнить свои обещания и позволить иностранным гражданам и афганцам покинуть страну.

За резолюцию проголосовало 13 постоянных членов, против – ни одного. Россия и Китай воздержались.

[Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН]:

«Критически важно, чтобы международное сообщество вместе и решительно требовало от «Талибана» выполнять свои обещания. Одно из таких обещаний, которое «Талибан» дал публично и при личных встречах, – это то, что все, кто захочет покинуть Афганистан, смогут это сделать. Сегодняшняя резолюция показывает, насколько серьёзно Совет Безопасности относится к этому обещанию».

Документ также призывает открыть гуманитарный доступ в страну и обеспечить права женщин и меньшинств.

Российский постпред сказал, что его страна была вынуждена воздержаться из-за того, что авторы проекта проигнорировали её «принципиальные озабоченности».

[Василий Небензя, постпред России в ООН]:

«Несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать пассажи по борьбе с терроризмом международно признанной террористической организации ИГИЛ и Исламского движения Восточного Туркестана*».

Тем временем, США объявили, что завершили вывод своих войск из Афганистана. Это произошло почти через 20 лет после вторжения в страну американских войск в ответ на теракты 11 сентября 2001.

С 14 августа из Кабула в США на самолётах вывезли более 122 тысяч человек. Экстренная эвакуация по воздуху завершилась 31 августа – в крайний срок, согласованный с талибами*.

В течение полумесяца США и западные союзники пытались вывезти своих граждан, а также как можно больше афганцев. Среди них переводчики, сотрудники посольств, правозащитники, журналисты и другие люди, которым могут грозить репрессии.

В самом Афганистане гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. По данным УВКБ ООН, более трёх миллионов 400 тысяч афганцев были вынуждены бежать из своих домов. Из них только в июле – 120 тысяч. ООН уже призвала выделить более миллиарда 300 миллионов долларов на гуманитарную помощь людям.

*«Талибан», ИГИЛ, «Исламское движение Восточного Туркестана» – движения, которые признаны в России террористическими и запрещены

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