ООН: на севере Эфиопии начался гуманитарный кризис

Миллионы людей оказались на грани голода в регионе Тыграй на севере Эфиопии. Здесь десять месяцев идёт..

Миллионы людей оказались на грани голода в регионе Тыграй на севере Эфиопии. Здесь десять месяцев идёт война между правительством и повстанцами. Из-за боевых действий невозможно доставить помощь. В регионе начался гуманитарный кризис.

На прошлой неделе ООН призвала воюющие стороны открыть путь для грузовиков с продуктами. По данным организации, в срочной гуманитарной помощи нуждаются пять миллионов 200 тысяч человек. Из них 400 тысяч уже голодают. При этом в правительстве Эфиопии заявляют, что не блокируют доставку гуманитарных грузов.

По оценкам ООН, в Тыграй необходимо ежедневно отправлять 100 грузовиков с продовольствием. Но с 20 августа сюда не приехал ни один.

[Сатьен Тайт, сотрудник ВПП]:

«У нас не осталось запасов продовольствия, которое можно было бы раздать людям. То, что у нас было, распределяется или уже распределено. Ситуация очень трудная».

Последний раз переселенцы получали продукты больше двух недель назад.

[жительница Тыграя]:

«Я не сплю по ночам, а днём только и думаю о том, чем накормить детей».

Войну против правительства развязала бывшая правящая партия региона «Народный фронт освобождения Тыграй», которая берёт истоки в повстанческом движении коммунистов-сепаратистов.

В ходе боёв погибли тысячи людей, более двух миллионов мирных жителей были вынуждены покинуть дома.

[жительница Тыграя]:

«Мы постоянно шли под палящим солнцем, и нам мучительно хотелось пить. Приходилось пить прямо из луж, но от этого было только хуже».

Боевые действия уже распространились на регионы Афар и Амхара. В итоге там из своих домов были вынуждены бежать 300 тысяч жителей. Один миллион 700 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи.

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