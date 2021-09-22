Генеральная Ассамблея ООН: главной темой остаются COVID и вакцины

Лидеры более 100 стран мира съехались в Нью-Йорк. Здесь проходит Генеральная Ассамблея ООН. Главная тема на..

Лидеры более 100 стран мира съехались в Нью-Йорк. Здесь проходит Генеральная Ассамблея ООН. Главная тема на ежегодном мероприятии – COVID и вакцинация.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш говорит, что в мире доступ к препаратам от коронавируса очень неравномерный.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Большинство богатых людей мира полностью вакцинированы, а более 90% африканцев всё ещё ждут первых прививок».

Приехал в Нью-Йорк и противник прививок – президент Бразилии Жаир Болсонару. Он участвует в Генассамблее невакцинированным, хотя правила этого не разрешают.

В целом его администрация не против вакцинации, но против обязательных сертификатов о прививках.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Федеральное правительство распространило более 260 миллионов доз вакцины, и более 140 миллионов бразильцев уже сделали, по крайней мере, первую прививку. Это почти 90% взрослого населения».

А вот с нью-йоркскими ресторанами Болсонару повезло меньше. В них пускают только с сертификатами, поэтому пиццу президент и его окружение ели на обочине.

Тем временем, внутри здания ООН африканские лидеры, а также президенты Колумбии и Филиппин призвали к справедливому распределению вакцин.

[Родриго Дутерте, президент Филиппин]:

«Богатые страны не дают вакцины бедным, а ждут, пока что-то случится. Теперь они начали повторную иммунизацию, в то время как развивающиеся страны мечтают получить хотя бы первые дозы».

В прошлом году из-за COVID-19 Генассамблея прошла онлайн. В этот раз с трибуны должно выступить более 100 глав государств и правительств и несколько десятков министров. Завершается сессия 27 сентября.

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