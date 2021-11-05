МУС расследует возможные преступления против человечности в Венесуэле

Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Этот шаг приветствуют активисты, которые..

Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле.

Этот шаг приветствуют активисты, которые отстаивают права человека в стране.

[Андрейна Бадель, дочь экс-политического заключённого]:

«Это подтверждение заслуг сотен жертв, людей, которые имели достаточно смелости, чтобы осудить несправедливость. Это также итог работы многих международных правозащитных организаций, которые нас поддерживают».

Иски подали ещё в 2017 году. Тогда несколько месяцев страну сотрясали антиправительственные протесты. А после этого Верховный суд Венесуэлы расширил полномочия президента и ограничил функции парламента, где большинство было у оппозиции.

[Альфредо Ромеро, правозащитник]:

«После начала расследования есть вероятность, что в любой момент могут выдвинуть обвинения и даже выдать ордер на арест. Но расследование также может и не обнаружить виновных».

Примечательно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился подписать меморандум взаимопонимания с Международным уголовным судом и содействовать следствию. При этом он отметил, что не поддерживает этот процесс.

Представители МУС будут оценивать действия обеих сторон: и действующих властей, и оппозиции.

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