Госпереворот в Судане: люди вышли на улицы и требуют освободить премьера

Жители Судана вышли на протесты против военного переворота. Они жгут шины и выкрикивают лозунги. Свидетели говорят,..

Жители Судана вышли на протесты против военного переворота. Они жгут шины и выкрикивают лозунги. Свидетели говорят, что слышали выстрелы и видели раненых.

Военные этой восточноафриканской страны в понедельник арестовали членов переходного правительства, включая премьер-министра, и ввели режим чрезвычайного положения.

Глава Суверенного совета Судана объявил, что был вынужден пойти на такой шаг из-за разногласий между разными политическими движениями и призывов к насилию.

[Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава Суверенного совета Судана]:

«Механизмы переходного периода были поэтапными и основывались на долгосрочном сбалансированном договоре между гражданскими и военными лидерами, который по результатам нашей двухлетней работы должен был привести к всеобщим выборам. Однако этот сбалансированный договор превратился в конфликт».

Как ожидается, протесты в стране будут усиливаться. Выходить на улицы людей призвали профсоюзы и политические партии. С таким призывом выступил и премьер-министр, который, по данным источников, находится под домашним арестом. Согласно сообщениям, его задержали, поскольку он отказался выступить с публичным заявлением в поддержку переворота.

Военные говорят, что страна вернётся к гражданскому правлению. Возможно, это произойдёт после выборов 2023 года.

Между тем, многие мировые лидеры осудили действия армии. Так, немедленно освободить премьер-министра и всех политиков призвали генеральный секретарь ООН, а также президент Франции и члены правительства Великобритании. США объявили, что приостанавливают выделение Судану финансовой помощи объёмом 700 миллионов долларов.

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