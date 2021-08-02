Как круглые сады помогают противостоять Сахаре

Вот такие круглые сады появляются по всему Сенегалу. И они должны остановить наступление Сахары. Деревья высаживают..

Вот такие круглые сады появляются по всему Сенегалу. И они должны остановить наступление Сахары. Деревья высаживают местные фермеры.

[Али Ндиай, агроном]:

«Вы видите здесь почти 100 саженцев папайи, в первом ряду – лекарственные растения, на следующих трёх грядках – овощи. Здесь есть и цитрусовые деревья, кешью и деревья неместных видов. Позади баобабы и хайя сенегальская».

Идея принадлежит сенегальскому агроному Али. Он решил помочь развитию проекта «Великая зелёная стена». Его цель – высадить в Сахельском регионе Африки широкую полосу засухоустойчивых деревьев. Этот «зелёный пояс» должен протянуться на 8000 километров от Сенегала до Джибути.

Таких круглых садов в стране уже около 20. Фермеры говорят, что форма грядок позволяет влаге дольше удерживаться в почве. А проект в целом помогает удержать людей от опасных поездок в другие страны в качестве нелегальных мигрантов.

[Мусса Камара, житель Сенегала]:

«Увидев потенциал «Великой зелёной стены», люди перестанут мигрировать по морю, где могут утонуть. Думаю, намного лучше посвятить два года обрабатыванию земли. Потом можно собрать такой урожай, что не захочется никуда бежать, и можно будет остаться рядом с родителями, жёнами и детьми».

Этот фермер сам был мигрантом и работал в Бразилии. Но во время пандемии он вернулся в Сенегал.

[Али Ндиай, агроном]:

«Меня вдохновляет то, что я здесь делаю. Я чувствую себя полезнее. (В Бразилии) мою работу доделают другие и, возможно, лучше, чем я. А здесь мы нужны самим себе».

Африканский союз и международные партнёры запустили проект 14 лет назад. Они планировали озеленить миллион квадратных километров земли. Пока задача выполнена только на 4%.

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