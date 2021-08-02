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Гигантская кукла девочки-беженки пройдёт по маршруту мигрантов 8000 км

Гигантская кукла девочки-беженки пройдёт по маршруту мигрантов 8000 км

Кукла сирийской девочки-беженки высотой более 3,5 метров отправляется в большое путешествие. Она должна пройти 8000 километров..

Дата загрузки: 2021-08-03

Кукла сирийской девочки-беженки высотой более 3,5 метров отправляется в большое путешествие. Она должна пройти 8000 километров через восемь стран. Цель поездки Маленькой Амаль – привлечь внимание к миграционному кризису и тяжёлому положению детей-беженцев.
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