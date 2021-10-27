Ковёр из цветов украсил пустыню в Чили, несмотря на засуху

Длительная засуха не помешала прорасти этим нежным цветам в песках Атакамы. Полюбоваться на прекрасный пейзаж сюда..

Длительная засуха не помешала прорасти этим нежным цветам в песках Атакамы. Полюбоваться на прекрасный пейзаж сюда каждый год приезжают и сами чилийцы, и гости из-за рубежа.

[турист]:

«Эти цветы очаровали меня. Удивительно, что они растут в таком засушливом месте. Все эти растения как-то умудряются выживать, и эти цветы – будто не от мира сего».

По словам биологов, за последние три десятилетия здесь было лишь четыре дождливых года. Однако пустыня, хоть и понемногу, но всё же цветёт.

[Хина Арансио, ботаник]:

«Вся пустыня, которую вы видите здесь, полна жизни. Если выкопать немного почвы, то там будут тысячи семян и тысячи луковиц и корней. Это как сейф в банке, который не опустошишь. Даже если дождя не будет много лет, семена и луковицы выживут».

Среди этих цветов много эндемиков. Такие растения часто выкапывают нелегальные торговцы. Также растительный покров губит автотранспорт. Хотя в некоторых местах ездить по пустыне запрещено, но нарушителей много.

И всё же главная проблема – скудные дожди. Пустыня Атакама – одна из самых засушливых в мире. Биологи говорят, что эта местность похожа на природную лабораторию.

[Андреа Лоайса, биолог]:

«Помимо цветов, здесь растут кустарники и многолетники. Наблюдая за ними, мы можем понять, как они меняются, чтобы приспособиться к усиливающейся засухе».

В этом году цветов немного. Последнее обильное цветение здесь наблюдали в 2017-м после сильных дождей. Тогда пустыню украсил ковёр из белых, жёлтых и лиловых цветов.

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