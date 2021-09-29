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Ковёр сиреневых цветов укрыл пустыню Атакама в Чили

Ковёр сиреневых цветов укрыл пустыню Атакама в Чили

Море сиреневых цветов в пустыне Атакама в Чили. Такое здесь можно увидеть редко – раз в..

Дата загрузки: 2021-09-29

Море сиреневых цветов в пустыне Атакама в Чили. Такое здесь можно увидеть редко – раз в пять или семь лет. Туристы не упускают возможности пофотографироваться на фоне цветущего ковра.

[туристка]:
«Прекрасно. Я никогда такого не видела».

[турист]:
«Очень красиво. Удивительно, что такая прекрасная картина рождается в засушливой пустыне».

Впрочем, это природное явление, возможно, скоро перестанет быть редкостью. Министерство сельского хозяйства области Атакама планирует орошать пустыню в некоторых местах, чтобы люди любовались цветами каждый год.

[Патрисио Уркьета, делегат от области Атакама]:
«Мы построим ирригационную систему в разных районах пустыни Атакама. Выберем места, наиболее доступные для людей».

Однако идея не нравится некоторым местным жителям, а также защитникам природы и губернатору региона.

[Мигель Варгас, губернатор Атакамы]:
«Мы не согласны с этим. Посмотрим, есть ли научное обоснование тому, чтобы искусственно вмешиваться в естественную жизнь природы и заставлять пустыню цвести».

По мнению некоторых людей, часто цветущая пустыня утратит былое очарование и перестанет быть предметом гордости местных жителей.
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