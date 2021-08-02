Круизные лайнеры перестали заходить в лагуну Венеции

Огромный круизный лайнер на фоне исторических зданий Венеции – такой картины здесь больше не будет. С..

Огромный круизный лайнер на фоне исторических зданий Венеции – такой картины здесь больше не будет. С 1 августа судам водоизмещением больше 25 тысяч тонн запрещено входить в Венецианскую лагуну. Впускать будут лишь корабли короче 180 и ниже 35 метров.

Новый закон одобрило правительство Италии. Он должен защитить и природу, и историческое наследие города. Также это решение помогло Венеции избежать смены статуса в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город могли причислить к объектам, находящимся под угрозой.

Местные органы культуры и жители города уже много лет требовали не впускать большие суда в Венецианскую лагуну. Они загрязняют морскую экосистему, а также поднимают волны, которые постепенно разрушают фундамент зданий.

Более шести лет назад власти запретили навигацию по центральным каналам Венеции судам водоизмещением более 94 тысяч тонн. Однако это не избавило город от захода в лагуну других крупных лайнеров.

[Джейн да Мосто, глава организации «Мы здесь, Венеция»]:

«Правительство наконец-то установило определённые сроки и убрало этих монстров из центра города. Но сразу же на ум пришли другие вопросы о том, что проблему нужно решать в долгосрочной перспективе».

Сейчас правительство предлагает построить порт за пределами лагуны. Но это не устраивает ни сторонников, ни противников запрета.

Защитники города хотят, чтобы лайнеры вообще не приближались к лагуне и не вредили природе.

А пострадавшие из-за новых правил работники считают, что строительство нового порта продлится долго и всё это время им придётся сидеть без заработка. Впрочем, правительство обещает им компенсации.

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