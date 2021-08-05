Робопсы поступили на службу в полицию Гавайев

Робопёс на службе. Полиция Гонолулу в штате Гавайи начала тестировать собак Spot от компании Boston Dynamics..

Робопёс на службе. Полиция Гонолулу в штате Гавайи начала тестировать собак Spot от компании Boston Dynamics в своей работе.

Немного жутковатые аппараты на четырёх ногах патрулируют территорию в поисках бездомных. Когда находят, сканируют сетчатку их глаз, чтобы определить, нет ли у кого-то температуры. Все данные отправляют в полицейское управление.

С помощью четвероногих робокопов также опрашивают бездомных с положительным тестом на коронавирус. Всё это помогает свести личное общение к минимуму.

Полицейские говорят, что люди воспринимают таких помощников в основном положительно.

[Джозеф О’Нил, представитель Департамента полиции Гонолулу]:

«Не было ни одного человека, который сказал бы: «Они вызывают страх и тревогу». Люди скорее позитивно к ним относятся. Это их не пугает. И мы не используем их произвольно. Они не ходят и не сканируют всех подряд».

Использовать таких роботов пытались и в Нью-Йорке. Но на них посыпались жалобы со стороны правозащитников и общественности. Люди говорили, что робособаки неожиданно появлялись в разных местах и пугали прохожих. Многие считали их автономными и не понимали, что ими удалённо управляют операторы. Кому-то эти собаки казались жуткими, и они не хотели, чтобы те вели съёмку.

В результате полицейское управление города вернуло железных псов производителю.

[Майкл Перри, представитель Boston Dynamics]:

«Мы плохо объяснили людям, что это за технология. Они с таким никогда не сталкивались. Шагающий робот выглядит так футуристично, что для большинства людей это что-то из области научной фантастики».

Полицейское управление Гонолулу потратило на покупку роботов 150 тысяч долларов.

Этих железных собак также используют в голландской и французской полиции.

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