Загадка Стоунхенджа: как кварц продержался 4500 лет

[Дэвид Нэш, профессор Университета Брайтона]:

«Вы можете увидеть, что он белый. А мы привыкли видеть серый Стоунхендж и думать, что камни серые. Но на самом деле свежий камень был светло-серого, кремового цвета. Поразительно!»

Учёные разгадали происхождение камней Стоунхенджа. Монумент времён неолита состоит из огромных глыб песчаника – сарсеновых камней. Выяснилось, что их добыли в лесах Вествуда, в 25 километрах к северу от достопримечательности. Именно это натолкнуло исследователей на мысль, что изначальный цвет Стоунхенджа был почти белым.

Открытие сделали благодаря метровому обломку сарсена, который хранился у участника раскопок 1958 года. Для детального изучения потребовалось полностью разрушить образец.

[Дэвид Нэш, профессор Университета Брайтона]:

«Мы впервые смогли заглянуть внутрь одного из гигантских камней Стоунхенджа и подробно изучить его геологию и химию, увидеть, как камень изначально формировался ещё до того, как его поместили в то место в период неолита».

Учёные изучили состав сарсенового камня с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Установили: валуны высотой 4 метра и весом около 25 тонн были доставлены и установлены примерно в одно время. Это говорит о том, что люди, создавшие Стоунхендж за 2500 лет до нашей эры, были представителями высокоразвитого общества.

[Дэвид Нэш, профессор Университета Брайтона]:

«Главное, мы смогли выяснить как Стоунхенджу удалось 4,5 тысячи лет выдерживать воздействие атмосферы. Глядя на тонкие срезы под микроскопом, мы видим, что камень состоит из отдельных зёрен кварца, и все они скреплены очень плотной мозаикой, плотно скреплены друг с другом. Кварц – невероятно прочный материал».

Между тем, многие загадки по-прежнему не раскрыты. До сих пор не знают, зачем камни установили в этом месте, и как доставляли многотонные глыбы.

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