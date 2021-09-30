116 человек погибли в ходе беспорядков в эквадорской тюрьме

Не менее 116 заключённых были убиты и ещё 80 пострадали во время вооружённого столкновения в эквадорской..

Не менее 116 заключённых были убиты и ещё 80 пострадали во время вооружённого столкновения в эквадорской тюрьме. Это третий за год смертоносный инцидент такого рода в стране.

Столкновение произошло в тюрьме «Литораль» в Гуаякиле на западе Эквадора. В стычку вступили члены банд наркоторговцев, борющихся за лидерство.

На восстановление порядка были брошены 400 полицейских и спецназовцев. Правоохранителям удалось эвакуировать невредимым персонал тюрьмы.

[Фаусто Буэнано, начальник полиции]:

«Мы взяли под контроль крыло №1 и №3, там убиты пятеро. Затем мы вошли в пятое крыло, где была самая плохая ситуация. Там мы увидели примерно 19 убитых. У них огнестрельные ранения, а также осколочные от гранат».

Возле тюрьмы собрались возмущённые родственники заключённых. Они вымещают гнев на полицейских и пытаются задержать машины скорой помощи.

[сестра заключённого]:

«Заключённые звонили нам и говорили, что их убивают. Просили позвонить в полицию и сказать, что беспорядки в пятом крыле».

Люди требуют изолировать опасных заключённых, из-за которых гибнут другие.

Вооружённые стычки в тюрьмах происходили также в феврале и июле. Зимой были убиты 79 человек, а летом не менее 22.

В Эквадоре находится в заключении 39 тысяч осуждённых. При этом тюрьмы рассчитаны на содержание 29 тысяч человек. В августе президент страны пообещал, что правительство выделит средства на строительство новых помещений для заключённых и установку современного оборудования для обеспечения безопасности.

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