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В Мексике ищут применение водорослям, захватившим Карибское море

В Мексике ищут применение водорослям, захватившим Карибское море

Пока туристы загорают на карибских пляжах, мексиканские военные моряки выходят на охоту за водорослями. Они ищут..

Дата загрузки: 2021-10-19

Пока туристы загорают на карибских пляжах, мексиканские военные моряки выходят на охоту за водорослями. Они ищут слоевища саргассумов, собирают их и увозят подальше от людных мест.

Нашествие бурых водорослей в Мексике началось десять лет назад. Только в штате Кинтана-Роо военно-морской флот собрал и вывез 37 тысяч тонн чужеродных растений. Это вес пяти Эйфелевых башен.

Туризм приносит региону 25 миллиардов долларов в год. Власти штата стараются защитить отдыхающих от нашествия водорослей. Они загрязняют воду и пляжи, а разлагаясь на солнце, жутко пахнут и привлекают насекомых. При этом с каждым годом саргассумов всё больше.

Обычно эти водоросли находились в Саргассовом море в северной Атлантике. Теперь учёные гадают, как они добрались до Карибского моря. Согласно одной теории, немалую роль сыграли мощные атлантические ураганы в 2010 году.

[Роса Элиса Родригес, морской биолог]:
«Штормы принесли бурые водоросли. Вода в море тёплая, в ней есть питательные вещества, и водоросли хорошо размножаются. Теперь они здесь и разрастаются очень быстро. Их биомасса может удвоиться за 20 дней».

В Кинтана-Роо пытаются найти применение растениям-вредителям. Например, в городке Пуэрто-Морелос из водорослей делают строительный материал. Его можно применять вместо бетонных блоков.

Некоторые предприятия добавляют водоросли в корма для животных. Находят им применение и в ресторанах.

[Роса Элиса Родригес, морской биолог]:
«К сожалению, водоросли очень мало используется в промышленности. Нам нужны предприятия, которые будут перерабатывать их тоннами, поскольку тысячи тонн водорослей прибивает к берегам ежегодно».

Исследователям непонятно, почему водоросли разрастаются так чудовищно быстро. Причинами называют изменение климата, загрязнение воды, вырубку лесов Амазонки и даже песок и пыль, которые приносит из Сахары. При этом учёные говорят, что водоросли пришли надолго.
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