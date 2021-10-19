В Мексике ищут применение водорослям, захватившим Карибское море

Пока туристы загорают на карибских пляжах, мексиканские военные моряки выходят на охоту за водорослями. Они ищут..

Пока туристы загорают на карибских пляжах, мексиканские военные моряки выходят на охоту за водорослями. Они ищут слоевища саргассумов, собирают их и увозят подальше от людных мест.

Нашествие бурых водорослей в Мексике началось десять лет назад. Только в штате Кинтана-Роо военно-морской флот собрал и вывез 37 тысяч тонн чужеродных растений. Это вес пяти Эйфелевых башен.

Туризм приносит региону 25 миллиардов долларов в год. Власти штата стараются защитить отдыхающих от нашествия водорослей. Они загрязняют воду и пляжи, а разлагаясь на солнце, жутко пахнут и привлекают насекомых. При этом с каждым годом саргассумов всё больше.

Обычно эти водоросли находились в Саргассовом море в северной Атлантике. Теперь учёные гадают, как они добрались до Карибского моря. Согласно одной теории, немалую роль сыграли мощные атлантические ураганы в 2010 году.

[Роса Элиса Родригес, морской биолог]:

«Штормы принесли бурые водоросли. Вода в море тёплая, в ней есть питательные вещества, и водоросли хорошо размножаются. Теперь они здесь и разрастаются очень быстро. Их биомасса может удвоиться за 20 дней».

В Кинтана-Роо пытаются найти применение растениям-вредителям. Например, в городке Пуэрто-Морелос из водорослей делают строительный материал. Его можно применять вместо бетонных блоков.

Некоторые предприятия добавляют водоросли в корма для животных. Находят им применение и в ресторанах.

[Роса Элиса Родригес, морской биолог]:

«К сожалению, водоросли очень мало используется в промышленности. Нам нужны предприятия, которые будут перерабатывать их тоннами, поскольку тысячи тонн водорослей прибивает к берегам ежегодно».

Исследователям непонятно, почему водоросли разрастаются так чудовищно быстро. Причинами называют изменение климата, загрязнение воды, вырубку лесов Амазонки и даже песок и пыль, которые приносит из Сахары. При этом учёные говорят, что водоросли пришли надолго.

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