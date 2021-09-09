120 человек погибли в деревне в Эфиопии: обвиняют боевиков Тыграя

Около 120 человек были убиты в деревне на северо-западе Эфиопии в регионе Амхара. Местные власти возложили..

Около 120 человек были убиты в деревне на северо-западе Эфиопии в регионе Амхара. Местные власти возложили ответственность за это на боевиков региона Тыграй, которые противостоят властям страны.

Как рассказывают многочисленные свидетели, после того как боевики начали наступление, все мужчины из деревни мобилизовались.

[Вубету Фикремариам, житель деревни]:

«Они пришли, как только ушла армия. И они сразу начали убивать наших родственников. Они убивали их как новогодних овец. Не жалели даже кормящих матерей, детей и священников».

Этот местный житель говорит, что им удалось выбить боевиков Тыграя.

[Вубету Фикремариам, житель деревни]:

«Мы сражались с ними пять дней. Когда мы перешли к наступлению, они стали отступать и в процессе убивали всех, кого находили».

Это первое сообщение о гибели гражданских в регионе, где боевики захватили территорию. При этом силы Тыграя утверждают, что не имеют отношения к смерти людей. Они требуют провести международное расследование и привлечь к ответственности всех виновных.

Вооружённое противостояние между федеральным правительством Эфиопии и властями автономного региона Тыграй вспыхнуло 4 ноября прошлого года.

Причиной конфликта стало давнее противостояние. Военные преступления предположительно совершают обе стороны.

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