120 человек погибли в деревне в Эфиопии: обвиняют боевиков Тыграя
Около 120 человек были убиты в деревне на северо-западе Эфиопии в регионе Амхара. Местные власти возложили..
Дата загрузки: 2021-09-09
Как рассказывают многочисленные свидетели, после того как боевики начали наступление, все мужчины из деревни мобилизовались.
[Вубету Фикремариам, житель деревни]:
«Они пришли, как только ушла армия. И они сразу начали убивать наших родственников. Они убивали их как новогодних овец. Не жалели даже кормящих матерей, детей и священников».
Этот местный житель говорит, что им удалось выбить боевиков Тыграя.
[Вубету Фикремариам, житель деревни]:
«Мы сражались с ними пять дней. Когда мы перешли к наступлению, они стали отступать и в процессе убивали всех, кого находили».
Это первое сообщение о гибели гражданских в регионе, где боевики захватили территорию. При этом силы Тыграя утверждают, что не имеют отношения к смерти людей. Они требуют провести международное расследование и привлечь к ответственности всех виновных.
Вооружённое противостояние между федеральным правительством Эфиопии и властями автономного региона Тыграй вспыхнуло 4 ноября прошлого года.
Причиной конфликта стало давнее противостояние. Военные преступления предположительно совершают обе стороны.
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