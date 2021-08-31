Трагедия на реке в Перу: столкнулись два судна

Не менее 20 человек погибли, 50 числятся пропавшими без вести после столкновения двух судов в Перу...

Не менее 20 человек погибли, 50 числятся пропавшими без вести после столкновения двух судов в Перу. Инцидент произошёл на реке Уальяга близ города Юримагуас в самом большом перуанском регионе – Лорето.

Это было на рассвете в густом тумане. Судно, полное пассажиров, столкнулось с грузовой баржей.

[выживший]:

«Судно развернулось и врезалось в нас. Мы чудом спаслись. Мы были внутри, и я смог выбраться. Остальные мои спутники не смогли – ни один. Моя жена и 7-летний сын погибли».

На месте работают спасатели. На судне было примерно 20 детей.

[Вальтер Айала, министр обороны Перу]:

«Мы со специалистами из перуанских ВМС ищем погибших. Как видно, у группы из семи человек есть специальное оборудование. У них есть всё необходимое для поисков. Этот инцидент – трагедия для всей страны».

Капитаны обоих судов задержаны. Ведётся следствие.

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