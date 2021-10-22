Не боится рисковать: робопса для полиции и военных показали на выставке под Парижем
Этот робопёс стал звездой выставки под Парижем. Такого не потреплешь за уши и не приласкаешь. Его..
Дата загрузки: 2021-10-22
Точную цену робота не называют, но говорят, что он стоит менее миллиона долларов.
[Том Джейкобс, сотрудник компании Ghost Robotics]:
«Его используют для обеспечения безопасности, патрулирования и обороны».
Робопёс может передвигаться по труднопроходимой местности, где не проехать ни колёсному, ни гусеничному транспорту. Батареи хватает на три часа.
[Том Джейкобс, сотрудник компании Ghost Robotics]:
«Он поможет спасать жизни. Например, в здании есть неизвестная угроза и заходить опасно. Тогда лучше на разведку отправить робота. Он всё осмотрит, проверит обстановку и сообщит, безопасно ли там».
В выставке участвуют десятки стран. Посещают её только профессионалы – представители правительственных структур и служб безопасности аэропортов, вокзалов и промышленных объектов.
В последние полтора года спрос на продукцию упал, но сейчас ожидают восстановления.
[Йанн Жуно, руководитель выставки Milipol]:
«Эта сфера пострадала от пандемии, как и все бизнес-секторы, но меньше, поскольку безопасность остаётся чрезвычайно важной, независимо от состояния экономики».
Мероприятие проходит в пригороде Парижа раз в два года. В этом году участвует 1000 экспонентов. В рамках выставки также проводят конференции и круглые столы.
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