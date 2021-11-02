Лидеры более 200 стран собрались на климатической конференции в Глазго
Лидеры более 200 стран мира собрались в шотландском Глазго на очередную климатическую конференцию. Она продлится две..
Дата загрузки: 2021-11-03
На правах принимающей стороны мероприятие открыл премьер Великобритании Борис Джонсон. Он предупредил всех, что близится «судный день», и что действовать нужно сейчас, поскольку завтра уже будет поздно.
Согласно общепринятой теории, потепление происходит из-за парниковых газов, которые вырабатываются путём сжигания ископаемого топлива. Конференция призывает сдержать потепление в рамках полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Впрочем, есть и другие мнения. Некоторые учёные считают, что изменение климата происходит, но это естественный и циклический процесс, повторяющийся миллиарды лет, и что деятельность человека на него особо не влияет.
Приведёт ли сокращение выбросов CO2 к реальным изменениям, пока неясно. Однако определённо это больно ударяет по экономикам. Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести квоты на выбросы и повысить цены на углеводороды. И это при том, что в ЕС наблюдается энергетический кризис.
В ответ на это президент Сербии Александр Вучич напомнил ей, что Евросоюз и так зависит от импорта энергоносителей, в частности из России.
При этом заботу об окружающей среде никто не отменял. На конференцию пригласили представителей амазонского народа, который жалуется на загрязнение.
[Тхай Суруи, представительница коренного народа Амазонии]:
«Меня зовут Тхай Суруи. Мне всего 24 года, но мой народ живет в лесах Амазонки не менее 6000 лет».
Посетили мероприятие и представители королевской семьи Великобритании. Среди гостей были принц Уильям с супругой Кейт. А принц Чарльз выступил с трибуны. Кроме того, объединиться и остановить изменение климата призвала королева Елизавета II в телевизионном обращении.
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