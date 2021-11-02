Лидеры более 200 стран собрались на климатической конференции в Глазго

Лидеры более 200 стран мира собрались в шотландском Глазго на очередную климатическую конференцию. Она продлится две..

Лидеры более 200 стран мира собрались в шотландском Глазго на очередную климатическую конференцию. Она продлится две недели. От участников требуют решительных действий, чтобы остановить изменение климата.

На правах принимающей стороны мероприятие открыл премьер Великобритании Борис Джонсон. Он предупредил всех, что близится «судный день», и что действовать нужно сейчас, поскольку завтра уже будет поздно.

Согласно общепринятой теории, потепление происходит из-за парниковых газов, которые вырабатываются путём сжигания ископаемого топлива. Конференция призывает сдержать потепление в рамках полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Впрочем, есть и другие мнения. Некоторые учёные считают, что изменение климата происходит, но это естественный и циклический процесс, повторяющийся миллиарды лет, и что деятельность человека на него особо не влияет.

Приведёт ли сокращение выбросов CO2 к реальным изменениям, пока неясно. Однако определённо это больно ударяет по экономикам. Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести квоты на выбросы и повысить цены на углеводороды. И это при том, что в ЕС наблюдается энергетический кризис.

В ответ на это президент Сербии Александр Вучич напомнил ей, что Евросоюз и так зависит от импорта энергоносителей, в частности из России.

При этом заботу об окружающей среде никто не отменял. На конференцию пригласили представителей амазонского народа, который жалуется на загрязнение.

[Тхай Суруи, представительница коренного народа Амазонии]:

«Меня зовут Тхай Суруи. Мне всего 24 года, но мой народ живет в лесах Амазонки не менее 6000 лет».

Посетили мероприятие и представители королевской семьи Великобритании. Среди гостей были принц Уильям с супругой Кейт. А принц Чарльз выступил с трибуны. Кроме того, объединиться и остановить изменение климата призвала королева Елизавета II в телевизионном обращении.

Короткая ссылка на эту страницу: