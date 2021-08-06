Пожар возле Афин разгорелся с новой силой

Пожарные команды продолжают бороться с огнём в Греции. К северу от Афин снова горит, хотя до..

Пожарные команды продолжают бороться с огнём в Греции. К северу от Афин снова горит, хотя до этого пламя почти погасили. Огонь разгорелся из-за жары и сильного ветра. Из некоторых кварталов города эвакуируют людей.

Десятки пожаров полыхают по всей Греции. Это деревня на полуострове Пелопоннес. Некоторые местные жители решили остаться, чтобы самостоятельно защищать свои дома.

[местный житель]:

«Уехать? И куда пойти? Позволить, чтобы дом сгорел? Если бы мы уехали, это место давно бы сгорело. Мы сказали женщинам, пожилым и детям уезжать. А кто остался, помогает чем может».

Пожарные говорят, что те очаги, которые удалось локализовать, через некоторое время вспыхивают с новой силой.

По данным медиков, десятки человек попали в больницы с ожогами и травмами, включая добровольцев.

Премьер-министр страны призывает людей следовать предписаниям эвакуации.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Я умоляю вас подчиниться. Дома можно перестроить, и деревья вырастут заново, но человеческую жизнь нельзя заменить. И в этом чрезвычайном положении мы все должны держаться вместе».

Предупреждение об опасности пожаров объявлено на половине территории Греции.

Огонь уже выжег тысячи гектаров леса. Эвакуированы десятки городов и деревень.

Горит и итальянская Сицилия. Восемь пожарных самолётов пытаются сдержать около 40 очагов в провинциях Палермо и Мессина.

Сгорело несколько ферм. Также эвакуировали местных жителей.

Этим летом на побережье Средиземного моря установилась небывалая жара. Температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию.

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