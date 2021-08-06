Пожар возле Афин разгорелся с новой силой
Пожарные команды продолжают бороться с огнём в Греции. К северу от Афин снова горит, хотя до..
Дата загрузки: 2021-08-06
Десятки пожаров полыхают по всей Греции. Это деревня на полуострове Пелопоннес. Некоторые местные жители решили остаться, чтобы самостоятельно защищать свои дома.
[местный житель]:
«Уехать? И куда пойти? Позволить, чтобы дом сгорел? Если бы мы уехали, это место давно бы сгорело. Мы сказали женщинам, пожилым и детям уезжать. А кто остался, помогает чем может».
Пожарные говорят, что те очаги, которые удалось локализовать, через некоторое время вспыхивают с новой силой.
По данным медиков, десятки человек попали в больницы с ожогами и травмами, включая добровольцев.
Премьер-министр страны призывает людей следовать предписаниям эвакуации.
[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«Я умоляю вас подчиниться. Дома можно перестроить, и деревья вырастут заново, но человеческую жизнь нельзя заменить. И в этом чрезвычайном положении мы все должны держаться вместе».
Предупреждение об опасности пожаров объявлено на половине территории Греции.
Огонь уже выжег тысячи гектаров леса. Эвакуированы десятки городов и деревень.
Горит и итальянская Сицилия. Восемь пожарных самолётов пытаются сдержать около 40 очагов в провинциях Палермо и Мессина.
Сгорело несколько ферм. Также эвакуировали местных жителей.
Этим летом на побережье Средиземного моря установилась небывалая жара. Температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию.
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