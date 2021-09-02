Охота с беркутом и собачьи бега: фестиваль игр кочевников в Кыргызстане

Игра не для слабых. Команды наездников соперничают за 30-килограммовую тушу козла, которой надо завладеть и забросить..

Игра не для слабых. Команды наездников соперничают за 30-килограммовую тушу козла, которой надо завладеть и забросить её в огромный так называемый казан. Состязания по Кок-бору проходят на фестивале игр кочевников в кыргызском городе Чолпон-Ата.

Здесь собрались участники из одиннадцати стран, в том числе – России, Турции, Мексики, Бразилии и Германии.

Кок-бору – это популярная конноспортивная игра среди азиатских народов. В 2017 году её внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Команды также соревнуются в дисциплине салбуурун. Это комплекс охотничьих игр, берущих исток в традициях кочевников. Участники демонстрируют мастерство охоты с беркутом и состязаются в стрельбе из лука. Надо попасть в мишень сначала с земли, а потом – на ходу с коня.

В салбуурун также входят собачьи бега. Гончие соревнуются в скорости, догоняя наездника, который тащит за собой муляж в лисьей или заячьей шкуре.

[Алмаз Акунов, президент Федерации салбууруна]:

«Соревнования по салбууруну с каждым годом становятся лучше. Навыки игроков совершенствуются, молодёжь всё больше интересуется этими играми. Их уже включили в список спортивных национальных игр».

На фестиваль съехались зрители со всей страны.

[Нарис Мамбетказиев, зритель]:

«Мы всей семьёй приехали посмотреть национальные игры салбуурун и Кок-бору. Нас семеро – пятеро детей, моя жена и я. Мы остались до финала, это замечательные соревнования».

Фестиваль призван сохранить национальные традиции кыргызов и возродить искусство охоты, которое веками было неотъемлемой частью культуры и жизни кочевников.

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