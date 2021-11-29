Состязания собак-сёрферов прошли в Бразилии
Лохматые сёрферы стали королями волн в бразильском Натале. Здесь, в прибрежных водах Атлантики, соревнуются собаки и..
Дата загрузки: 2021-11-30
Лохматые сёрферы стали королями волн в бразильском Натале. Здесь, в прибрежных водах Атлантики, соревнуются собаки и их владельцы.
Кто-то уже заправски держится на доске, а кому-то приходится и поплавать. О четвероногих участниках позаботились особо – они в спасательных жилетах.
Первое место заняли собака Парафина и её хозяин Аугушту. Они побеждали на чемпионатах мира и завоевали серебро и бронзу.
[Аугушту Сезар, победитель соревнований]:
«Я взволнован и очень рад тому, что я здесь и выиграл этот титул».
Такие соревнования здесь – уже традиция.
[Жаклин Кордейру, организатор соревнований]:
«Мы снова доказали, что люди и домашние питомцы могут вместе отдыхать на пляже, а сёрфинг с собаками – отличный вид спорта».
Собачий сёрфинг зародился ещё сто лет назад. Сначала соревнования проходили в Калифорнии и на Гавайях. Теперь они популярны в разных городах и странах, где можно заниматься сёрфингом. Многих собак готовят к состязаниям с щенячьего возраста.
Короткая ссылка на эту страницу: