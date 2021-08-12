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Жара в Тунисе побила рекорд

Жара в Тунисе побила рекорд

На этой неделе жара в Тунисе побила рекорд. Во вторник в столице, которая тоже называется Тунис,..

Дата загрузки: 2021-08-12

На этой неделе жара в Тунисе побила рекорд. Во вторник в столице, которая тоже называется Тунис, было зафиксировано 49 градусов тепла.

[Мехрез Ганноучи, инженер в Национальном институте метеорологии]:
«Рекордов пять. Температура достигла 48,9 градуса по Цельсию, что было зарегистрировано в регионах Норт, Беджа, Тунис и Бизерта. Так, эти места стали четвёртыми самыми жаркими в мире. Даже в Африке Бизерта стала самым жарким местом. Это самая высокая точка».

В некоторых регионах страны начались перебои с электроэнергией, поскольку система не выдерживает столько включённых кондиционеров.

[житель Туниса]:
«Никогда не видел ничего подобного. Такова божья воля».

Предыдущий температурный рекорд фиксировали в Тунисе почти 40 лет назад – в далёком 1982-м. Тогда термометры показывали 46,8 градуса.

[житель Туниса]:
«Обращаясь к тунисцам, хочу сказать: готовьтесь! Из-за загрязнения и изменения климата то, что сейчас – ещё цветочки по сравнению с тем, что нас ждёт в ближайшие годы».

В Средиземноморье на фоне нынешней жары продолжаются пожары. Леса горят в Греции, Турции, Италии и в пограничном с Тунисом Алжире. Очаги возгорания за последние два дня появились также в горных районах западного Туниса.
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