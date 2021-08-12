«Худшая засуха в нашей истории»: водные запасы Чили под угрозой

Десятилетняя засуха в Чили не спадает. Июль не принёс долгожданных дождей и снегопадов, которые обычно выпадают..

Десятилетняя засуха в Чили не спадает. Июль не принёс долгожданных дождей и снегопадов, которые обычно выпадают здесь в это время года.

Теперь верхушки Анд над столицей Сантьяго лишились почти всех своих снежных шапок. Уровень воды в водохранилищах падает, а фермерские поля высохли.

[Альфредо Морено, министр гражданской инфраструктуры Чили]:

«Мы столкнулись с худшим гидрологическим кризисом, с худшей засухой в нашей истории. Она продолжается 13 лет. А до этого засухи были максимум четыре года подряд. Это самый засушливый период в истории Чили с тех пор, как ведутся наблюдения».

В июле в Сантьяго выпало полмиллиметра осадков. Это почти ничего. А температура воздуха была необычно высокой. Реки, которые обеспечивают водой столицу, частично обмелели.

Если говорить о 2021-м в целом, с января в столице выпало 78 миллиметров осадков. Для сравнения, в прошлом году было 180, а в среднем раньше – около 250.

[Рауль Кордеро, климатолог]:

«400 тысяч жителей сельских районов Чили теперь получают воду в грузовиках. У них вода нормирована».

Власти Чили уже создали рабочую группу учёных по управлению водными ресурсами, а также обсерваторию изменения климата.

[Андрес Куве, министр по делам науки и технологий Чили]:

«В вопросе воды наша страна уязвима. Однако наибольший дефицит начнётся к 2040 году. В некоторых регионах осадков выпало на 80% меньше. Ситуация очень серьёзная».

По данным ООН, волн экстремальной жары, которые раньше приходили раз в 50 лет, теперь можно ожидать примерно раз в десятилетие.

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