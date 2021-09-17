Книга Гиннесса показала, какие рекорды войдут в её издание 2022 года
Книга Гиннесса представила рекорды, которые войдут в её издание 2022 года. [Пейдж Ольсен, владелица собаки-рекордсмена
Дата загрузки: 2021-09-17
Книга Гиннесса представила рекорды, которые войдут в её издание 2022 года.
[Пейдж Ольсен, владелица собаки-рекордсмена]:
«Меня зовут Пейдж. У моей собаки Лу самые длинные в мире уши».
[Оливер Рихтерс, обладатель мирового рекорда]:
«Меня зовут Оливер Рихтерс. Меня также называют голландским великаном. Мой рост 2 метра 18 сантиметров. Я обладатель звания самого высокого бодибилдера в мире».
[Элизабет и Катарина, обладательницы мирового рекорда]:
«Привет, я Элизабет. Я Катарина. Мы самые низкие женщины-близнецы в мире из ныне живущих».
[Бет Лодж, обладательница мирового рекорда]:
«Меня зовут Бет Лодж. Я быстрее всех сделала 100 кувырков вперёд, а также больше всего сальто назад с упором-приседом за 30 секунд».
100 раз она кувыркнулась за 42,64 секунды.
Также за полминуты успела сделать пять сальто назад.
Зион Кларк устанавливает рекорд по самому быстрому бегу на руках: 20 метров за 4,78 секунды.
А Лоллипоп и Сашими установили рекорд по самой быстрой езде на самокате среди тандемов кошка с собакой. Пять метров преодолели за 4,37 секунды.
Короткая ссылка на эту страницу: