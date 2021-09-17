Книга Гиннесса показала, какие рекорды войдут в её издание 2022 года

Книга Гиннесса представила рекорды, которые войдут в её издание 2022 года.

[Пейдж Ольсен, владелица собаки-рекордсмена]:

«Меня зовут Пейдж. У моей собаки Лу самые длинные в мире уши».

[Оливер Рихтерс, обладатель мирового рекорда]:

«Меня зовут Оливер Рихтерс. Меня также называют голландским великаном. Мой рост 2 метра 18 сантиметров. Я обладатель звания самого высокого бодибилдера в мире».

[Элизабет и Катарина, обладательницы мирового рекорда]:

«Привет, я Элизабет. Я Катарина. Мы самые низкие женщины-близнецы в мире из ныне живущих».

[Бет Лодж, обладательница мирового рекорда]:

«Меня зовут Бет Лодж. Я быстрее всех сделала 100 кувырков вперёд, а также больше всего сальто назад с упором-приседом за 30 секунд».