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Книга Гиннесса показала, какие рекорды войдут в её издание 2022 года

Книга Гиннесса показала, какие рекорды войдут в её издание 2022 года

Книга Гиннесса представила рекорды, которые войдут в её издание 2022 года. [Пейдж Ольсен, владелица собаки-рекордсмена

Дата загрузки: 2021-09-17

Книга Гиннесса представила рекорды, которые войдут в её издание 2022 года.

[Пейдж Ольсен, владелица собаки-рекордсмена]:
«Меня зовут Пейдж. У моей собаки Лу самые длинные в мире уши».

[Оливер Рихтерс, обладатель мирового рекорда]:
«Меня зовут Оливер Рихтерс. Меня также называют голландским великаном. Мой рост 2 метра 18 сантиметров. Я обладатель звания самого высокого бодибилдера в мире».

[Элизабет и Катарина, обладательницы мирового рекорда]:
«Привет, я Элизабет. Я Катарина. Мы самые низкие женщины-близнецы в мире из ныне живущих».

[Бет Лодж, обладательница мирового рекорда]:
«Меня зовут Бет Лодж. Я быстрее всех сделала 100 кувырков вперёд, а также больше всего сальто назад с упором-приседом за 30 секунд».

100 раз она кувыркнулась за 42,64 секунды.

Также за полминуты успела сделать пять сальто назад.

Зион Кларк устанавливает рекорд по самому быстрому бегу на руках: 20 метров за 4,78 секунды.

А Лоллипоп и Сашими установили рекорд по самой быстрой езде на самокате среди тандемов кошка с собакой. Пять метров преодолели за 4,37 секунды.
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