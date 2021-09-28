Супруги отметили 86-ю годовщину свадьбы и почти побили рекорд

Старейшая супружеская пара в Америке Ральф и Дороти Колер отметила 86-ю годовщину свадьбы. Ральфу –104 года, Дороти –103.

Они поженились в штате Небраска в 1935 году. Ральфу было 18 лет, а Дороти – 17.

По словам Ральфа, секрет долговременного брака – единство. «Важно принять то, что нравится другому. Дороти любит бальные танцы, а я любил стрелять по мишеням. Я приобщился к бальным танцам, а она – к стрельбе по мишеням», – пояснил он.

Супруги участвовали в соревнованиях по стрельбе и танцевальных конкурсах, разъезжая по всей стране, и завоевали сотни наград.

У супругов Колер трое детей, есть внуки, правнуки и праправнуки.