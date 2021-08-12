В Западной Африке – первый случай заболевания опасной лихорадкой Марбург

В Гвинее после смерти пациента от лихорадки Марбург 155 человек поместили на карантин. Как предполагается, они..

В Гвинее после смерти пациента от лихорадки Марбург 155 человек поместили на карантин. Как предполагается, они контактировали с заражённым. Симптомов болезни пока ни у кого нет, но инкубационный период ещё не закончился. Он длится от 2 до 16 дней.

Вирус Марбург похож на Эболу. ВОЗ заявляет, что лихорадку Марбург в Гвинее и во всей Западной Африке выявили впервые. Раньше вспышки заболевания фиксировали в восточной и центральной частях континента.

Считается, что вирус Марбург передался людям от животных. Заразиться им можно через биологические жидкости организма. Лихорадка сопровождается головной и мышечной болью, а также сыпью. На поздней стадии поражаются печень и поджелудочная железа, могут начаться кровотечения и даже психическое расстройство.

Лекарств и вакцин от лихорадки Марбург нет. В больницах только поддерживают жизненные силы пациентов. 25% больных умирают. Во время эпидемии смертность может достигать 90%.

Впервые такую эпидемию зарегистрировали в 1967 году в Европе. Источником инфекции стали зелёные мартышки, привезённые из Уганды. Позже вспышки начались и в Африке.

Лихорадку Марбург выявили в Гвинее всего через два месяца после победы на Эболой.

Сейчас ищут источник заражения. Люди, помещённые на карантин, находятся дома, но с родными не контактируют.

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