В России – новый антирекорд по суточным смертям от COVID-19
О новом антирекорде по смертям за сутки сообщают власти России. По данным на 9 ноября, от..
Дата загрузки: 2021-11-10
О новом антирекорде по смертям за сутки сообщают власти России. По данным на 9 ноября, от коронавируса умерли 1211 человек. Суточная смертность растёт с конца сентября. Также увеличивается количество заражений. Ежедневно фиксируют около 40 тысяч новых случаев COVID-19.
С 30 октября по 7 ноября в стране были нерабочии дни. В пяти регионах их продлили. Это Новгородская, Томская, Челябинская, Курская и Смоленская области.
[Михаил Мишустин, премьер-министр России]:
«По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом. Это в том числе касается дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах. По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию».
Власти начали жёстче контролировать соблюдение масочного режима. Кроме того, в регионах вводят обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. В Санкт-Петербурге также обязали привиться людей старше 60 лет и тех, у кого хронические болезни.
В России в общей сложности выявлено восемь миллионов 800 тысяч случаев COVID-19. Скончались 250 тысяч человек.
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