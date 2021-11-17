Выживший недоношенный ребёнок установил рекорд

Близнецы из Алабамы в 2020 году родились на сроке беременности 21 неделя и 1 день. Врачи считали, что шансов выжить у младенцев менее 1%.

Малыш Кертис Минс весил 419,5 г. Его сестра-близнец умерла на следующий день после рождения. «Нам никогда не удавалось выхаживать в отделение интенсивной терапии новорождённого ребёнка такого возраста, поэтому [Кертис] был буквально первым в своём роде», – рассказал доктор Брайан Симс.

Сейчас Кертису 16 месяцев. До выписки он провёл в отделении интенсивной терапии больше 10 месяцев. У малыша есть трубка для кормления и дополнительный кислород. По словам Брайан Симс, он в добром здравии.

«Уникальная история началась со дня его рождения. Историю Кертиса будут изучать многие, и, надеюсь, она поможет улучшить уход за недоношенными детьми во всём мире», – сказал Брайан Симс.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Кертис родился раньше срока на 19 недель. Он установил рекорд по выживанию среди недоношенных детей.