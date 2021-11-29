НАСА запустило аппарат, который должен врезаться в астероид

Фильм с Брюсом Уиллисом про армагеддон кажется уже не таким фантастическим. НАСА запустило космический аппарат, который..

Фильм с Брюсом Уиллисом про армагеддон кажется уже не таким фантастическим. НАСА запустило космический аппарат, который должен изменить траекторию астероида.

Вообще идея голливудского фильма основана не на фантастике, а на фактах. Земле может угрожать падение большого небесного тела. Поэтому НАСА и запустило свой проект под названием DART.

Аппарат, который недавно отправился в космос на борту ракеты SpaceX, врежется в двойной околоземный астероид Дидим. Это должно сместить его с орбиты.

[Томас Цурбучен, эксперт НАСА]:

«Мы видим на Луне много кратеров. Конечно, больше, чем на Земле. Но это говорит нам, что в ходе истории падение на Землю небесных тел – это привычное явление».

Если всё пойдёт по плану, то столкновение должно произойти уже в сентябре следующего года. Аппарат весом в 500 килограммов врежется в объект системы Дидим длиной 160 метров. Он называется Диморфос и делает один оборот вокруг основного астероида примерно каждые 12 часов.

[Эд Рейнольдс, менеджер проекта]:

«Если мы ударим по объекту, это должно замедлить период его вращения примерно на 10 минут».

Такая технология позволит изменить траекторию не сразу, а за несколько десятилетий до возможного столкновения с Землёй. Удар по астероиду также высвободит много мелких камней. Через определённое время они достигнут атмосферы Земли и станут первым искусственно созданным метеоритным дождём.

Наблюдать за столкновением можно будет через камеры. Кроме того, за десять дней до падения от основного аппарата отделится небольшой зонд. Он тоже оборудован камерами и сможет показать последствия удара.

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