Символ Паралимпиады доставили в Токийский залив

Три буксира плавно доставляют эту баржу в Токийский залив. Это символ Паралимпиады, которая пройдёт в городе..

Три буксира плавно доставляют эту баржу в Токийский залив. Это символ Паралимпиады, которая пройдёт в городе с 24 августа по 5 сентября. В целом на доставку потребовалось более четырёх часов.

Эмблема состоит из трёх полумесяцев, которые называются агитос. С латинского это слово переводится как «двигать», «направлять». Символ Игр будет красоваться напротив крупного искусственного острова Одайба. Он соединён Радужным мостом с центром Токио.

Паралимпиада в Токио, как и Олимпиада, пройдёт без зрителей. Это недавно подтвердили организаторы.

Правительство уже продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID до 12 сентября. Оно также расширило меры на семь префектур, включая Токио.

Президент оргкомитета Сэйко Хасимото извинилась за ограничения после переговоров между чиновниками и организаторами Паралимпийских игр.

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Игр-2020]:

«За Олимпиадой последует и Паралимпиада. Я искренне извиняюсь перед теми, кто купил билеты и с нетерпением ждал возможности посмотреть Игры на местах. Я надеюсь, вы понимаете, что это неизбежная мера. Прошу вас следить за соревнованиями из дома».

Впрочем, школьников на мероприятия приглашать всё же смогут. Однако в этом случае должны быть приняты все меры безопасности.

Паралимпийские соревнования среди прочего включают плавание, настольный теннис, фехтование на колясках и баскетбол. В них примут участие более 4000 спортсменов с различными физическими ограничениями.

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