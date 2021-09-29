Иллюстрации знаменитого художника Хокусая впервые показали публике

«Большая волна» – несомненно самое известное произведение японского художника Кацусики Хокусая. Это деревянная гравюра. Первые оттиски, сделанные с её помощью, были утрачены. Зато теперь можно увидеть целую коллекцию иллюстраций Хокусая.

В Британском музее в Лондоне показали оригинальные рисунки знаменитого японца, которые раньше находились в частной коллекции. Их выставляют впервые в истории.

В целом это 103 иллюстрации. Их автор создавал для книги в стиле энциклопедии под названием «Великая иллюстрированная книга всего».

[Альфред Хафт, куратор азиатского отделения музея]:

«Хокусай был одним из великих новаторов в японском искусстве. Он считался популярным художником. И его очень интересовали разные стили и способы изображения объектов в двухмерном пространстве».

Его иллюстрации охватывают три темы: мир природы, буддистскую Индию и Древний Китай.

Он рисовал драконов, мистических духов и персонажей древних легенд. Но в своём воображении он пошёл ещё дальше. Изображал заморские страны, в которых никогда не был. Правда, тогда путешествовать было нельзя не из-за пандемии. Просто таково было распоряжение правителя.

В целом Хокусай создал тысячи гравюр и картин и почти 270 иллюстрированных книг. Некоторые из его других работ также показали на выставке. Экспозиция открыта до 30 января.

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