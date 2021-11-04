200-летняя коллекция картин, с которой началась история Берлинского музея

[Роберт Сквирблис, куратор выставки]:

«Это работа раннего Ренессанса из Флоренции. В начале XIX века ценности она не несла, но потом неожиданно художники того времени посчитали её идеальным примером исторического искусства, эталонной работой».

Дева Мария с младенцем и четырьмя святыми. Это работа художника эпохи Ренессанса Давида Гирландайо. Он написал её для монастыря во Флоренции в конце XV века. Потом в течение сотен лет картина была забыта. Вспомнили о ней только в XIX веке, когда она попала в Берлин.

Как же получилось, что спустя 200 лет после своего создания картина оказалась за сотни километров от Флоренции? Всё благодаря английскому бизнесмену Эдварду Солли.

[Роберт Сквирблис, куратор выставки]:

«Эдвард Солли был в первую очередь купцом. Возил зерно и дерево из России в район Балтийского моря в Англии. Он был англичанином, но несколько лет жил в Данциге, а затем в Берлине. Он пробыл в Берлине около пяти лет. А ещё он собирал произведения искусства и продавал их. Начиначал как коллекционер, а затем начал торговать».

За пять лет жизни в Берлине Солли собрал более 3000 картин. Говорят, что они были развешаны и расставлены хаотично по всему дому: от первого этажа до чердака. В то время большинство из них шедеврами не считали.

В 1821 году он продал свою коллекцию Берлинскому музею. Она до сих пор составляет основу музейного фонда.

[Роберт Сквирблис, куратор выставки]:

«Это обширная коллекция итальянских, голландских, немецких картин от средневековья до XVIII века».

Выставка под названием «Коллекция Солли» проработает до 16 января.

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