200-летняя коллекция картин, с которой началась история Берлинского музея
Дева Мария с младенцем и четырьмя святыми. Это работа художника эпохи Ренессанса Давида Гирландайо. Он написал..
Дата загрузки: 2021-11-04
[Роберт Сквирблис, куратор выставки]:
«Это работа раннего Ренессанса из Флоренции. В начале XIX века ценности она не несла, но потом неожиданно художники того времени посчитали её идеальным примером исторического искусства, эталонной работой».
Как же получилось, что спустя 200 лет после своего создания картина оказалась за сотни километров от Флоренции? Всё благодаря английскому бизнесмену Эдварду Солли.
[Роберт Сквирблис, куратор выставки]:
«Эдвард Солли был в первую очередь купцом. Возил зерно и дерево из России в район Балтийского моря в Англии. Он был англичанином, но несколько лет жил в Данциге, а затем в Берлине. Он пробыл в Берлине около пяти лет. А ещё он собирал произведения искусства и продавал их. Начиначал как коллекционер, а затем начал торговать».
За пять лет жизни в Берлине Солли собрал более 3000 картин. Говорят, что они были развешаны и расставлены хаотично по всему дому: от первого этажа до чердака. В то время большинство из них шедеврами не считали.
В 1821 году он продал свою коллекцию Берлинскому музею. Она до сих пор составляет основу музейного фонда.
[Роберт Сквирблис, куратор выставки]:
«Это обширная коллекция итальянских, голландских, немецких картин от средневековья до XVIII века».
Выставка под названием «Коллекция Солли» проработает до 16 января.
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