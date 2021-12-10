Многие бразильцы буквально выдохнули с облегчением: власти Рио-де-Жанейро передумали! Людям всё-таки разрешили праздновать Новый год на..

В Рио отменили запрет на новогодние гулянья на Копакабане

[Эдуардо Паэс, мэр Рио-де-Жанейро]:

«Мы понимаем, что это собрание людей на открытом воздухе не представляет риска для передачи Covid-19. Если через 15 дней мы сообщим об ухудшении ситуации, это будет из-за вечеринок в закрытых местах и квартирах».

Многие бразильцы буквально выдохнули с облегчением: власти Рио-де-Жанейро передумали! Людям всё-таки разрешили праздновать Новый год на знаменитом пляже Копакабана. Решение последовало через пять дней после запрета.

В новогоднюю ночь на Копакабане планируют показать шоу фейерверков на 16 минут. Чтобы не собиралась одна большая толпа, для зрителей организуют десять отдельных зон, откуда можно будет смотреть салют.

Обычно встречать Новый год на Копакабану приезжают несколько миллионов человек. Это и местные жители, и многочисленные туристы.

[Эдуардо Паэс, мэр Рио-де-Жанейро]:

«Могу спокойно сказать, что люди могут приезжать праздновать Новый год в Рио. Это безопасно».

Изначально запрет на гуляния ввели после того, как в стране выявили первый случай заражения новым штаммом «Омикрон».

Напомним, Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом после США и Индии. И это вторая страна по самому большому числу жертв. От ковид здесь скончалось более 600 тысяч человек.

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