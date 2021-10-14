Глобальный налог на прибыль в 15%: как он скажется на России

[Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции]:

«Очевидно, что это налоговая революция».

Так министр финансов Франции назвал решение закрепить глобальный налог на прибыль на уровне 15%. Он обсудил это решение с другими финансовыми лидерами «Большой двадцатки» на встрече в Вашингтоне.

Ранее спустя много месяцев споров этот налог утвердили 136 стран Организации экономического сотрудничества и развития, включая и Россию. Они также договорились, как будут распределять доходы транснациональных корпораций.

[Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции]:

«Впервые цифровые гиганты должны будут платить свою справедливую долю налогов в Европе и во всём мире. Это также позволит нам установить минимальное налогообложение, избежать уклонения от уплаты налогов и оптимизировать налоги во всём мире».

Правила довольно простые. С 23 года все страны, которые подпишут соглашение, должны будут ввести единый 15-процентный налог для компаний с выручкой более 870 миллионов долларов.

Вторая часть договора гласит, что компании с выручкой в 23 миллиарда долларов и выше должны будут выплачивать налоги пропорционально в тех странах, где получают основную часть дохода, а не где зарегистрированы. Так надеются положить конец «налоговым гаваням».

Для России это будет иметь и положительную, и отрицательную сторону. С одной стороны, страна получит дополнительную прибыль от крупных компаний, таких как Google. С другой, на некоторые крупные российские компании, в частности в сфере IT, ляжет дополнительное налоговое бремя.

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