Фестиваль «Стенограффия»: как уличное искусство преображает Екатеринбург

[Анетта Лукьянова, художница]:

«Эта картина останется здесь на 5-10 лет. Люди будут видеть её изо дня в день, и рядом с ней будут рождаться истории».

Гигантские картины постепенно закрывают собой безликие стены зданий Екатеринбурга. Здесь проходит 12-й международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Финская художница Анетта воплощает образ девушки, делающей селфи.

А эту любопытную лису нарисовал другой финский художник – Танели Стенберг. Животные – главные персонажи его картин.

[Танели Стенберг, художник]:

«Пока я рисовал здесь, узнал все лучшие районы города, у меня появилось много новых друзей. Я чувствую себя местным жителем, чувствую атмосферу этой улицы, поскольку вижу её повседневную жизнь».

В этом году в фестивале участвуют 20 художников из России, Аргентины, Италии, Финляндии и Германии.

[Екатерина Кизюн, пресс-секретарь фестиваля]:

«Цель фестиваля – это подружить человека с городским пространством. То есть сделать опыт переживания повседневной городской жизни более приятным, чтобы человеку было эстетически приятно смотреть, чтобы всё выглядело для него комфортно».

Фестиваль «Стенограффия» впервые прошёл в 2010 году в Екатеринбурге. Через пять лет к мероприятию присоединились и другие российские города. За это время уличные художники создали примерно 500 арт-объектов.

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