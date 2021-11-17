Книги за мусор: в Индонезии детей учат экологичности

Индонезийка Раден – во всеоружии. Её приезд – настоящее событие для детей острова Ява. В мотоприцепе..

Индонезийка Раден – во всеоружии. Её приезд – настоящее событие для детей острова Ява. В мотоприцепе – целая библиотека, где умещаются шесть тысяч книг.

Взаимодействие с читателями – интерактивное. Доступ к книгам – в обмен на пластиковый мусор. Всего одна бутылка или пакет – и можно взять книгу на неделю.

За шесть лет существования проекта выросло новое поколение, привыкшее мыслить экологично.

[Кевин Аламсия, 11 лет]:

«Я собираю мусор, потому что вижу, что когда его слишком много, всё вокруг становится грязным, вредным для здоровья».

За неделю мобильная библиотека собирает до 100 килограммов отходов. Их сортируют и отправляют на переработку. На вырученные деньги покупают новые книги.

Между тем в пандемию для Раден на первый план вышла помощь в поддержании грамотности населения. В Индонезии её уровень очень низкий, и карантинные ограничения качественной учёбе явно не способствуют.

За день женщина старается объехать хотя бы три района острова Ява – одного из самых густонаселённых в мире. Здесь живёт 145 миллионов человек. Почти как во всей России.

[Раден Роро Хендарти, основательница библиотеки]:

«Хочу, чтобы с юных лет формировалась культура грамотности, хочу смягчить вред от цифровых технологий».

Проект существует с 2015 года при поддержке правительства.

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