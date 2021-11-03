Индийцы едут отмечать Дивали на горные курорты

Индийцы спешат на горные курорты. Шимлу на севере страны уже буквально наводнили туристы. Сейчас в Индии..

Индийцы спешат на горные курорты. Шимлу на севере страны уже буквально наводнили туристы. Сейчас в Индии празднуют Дивали. В эти дни проходит фестиваль огней. Его главные атрибуты – светящиеся фонари, свечи и фейерверки.

[турист]:

«Сейчас сезон отпусков. Из-за локдауна мы были заперты дома. А сейчас наступили праздники, поэтому я приехал в Шимлу с друзьями, чтобы вместе повеселиться».

Благодаря туристам снова наполнились так называемые игрушечные поезда. Они ходят по узкоколейной железной дороге Калка-Шимла. Она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Хариш Вьяс, сотрудник турагентства]:

«В межсезонье поезда пустые, туристов мало. Теперь сюда поедут путешественники из Гуджарата. Последние два года из-за пандемии не было работы, а в этот праздничный сезон наш бизнес снова процветает».

Дивали – важный праздник для индийцев. Он длится несколько дней. Начинается с Дхантераса – фестиваля, посвящённого божеству процветания. В этот день принято покупать золото и серебро. Завершается Дивали праздником братьев и сестёр. Он называется Бхаи Дудж.

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