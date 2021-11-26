На побережье Сенегала снова вернулись вымирающие черепахи
В свете луны маленькие черепашки спешат побыстрее попасть в воды Атлантического океана. Это побережье Западного Сенегала...
Дата загрузки: 2021-11-26
Десятилетиями на местных пляжах пытаются делать кладки сразу несколько видов морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Ключевое слово – «пытаются». Расширение городов, чрезмерный вылов рыбы и наплыв туристов сделали эту задачу почти невозможной.
Однако надежда неожиданно появилась в период глобального бедствия. Из-за пандемии эти пляжи теперь безлюдны и почти не освещаются. А это идеальные условия для размножения краснокнижных черепах.
[Салиу Мбоджи, природозащитник]:
«Границы были закрыты, поэтому на пляжах и в отелях было немного людей. Света было меньше, поэтому больше черепах приходили откладывать яйца на пляжи».
На одном из пляжей в прошлом сезоне нашли 15 кладок. Для сравнения, в прошлом году обнаружили только две.
Защитники природы предупреждают: чем больше будет туристов, тем реже черепахи будут здесь размножаться. Как ожидается, скоро количество кладок может вернуться к допандемическому уровню.
[Шарлотта Томас, природозащитница]:
«Черепахи играют роль санитаров океана. Они регулируют объём водорослей, поедая их. От этого зависят многие другие виды, такие как тунец, омары и креветки. Если черепахи исчезнут, это создаст дисбаланс в пищевой цепочке и поставит под угрозу всю экосистему».
Между тем, черепашата продолжают свой опасный путь в океан. Возможно, это неожиданное подспорье поможет увеличить их популяцию.
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