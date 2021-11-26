На побережье Сенегала снова вернулись вымирающие черепахи

В свете луны маленькие черепашки спешат побыстрее попасть в воды Атлантического океана. Это побережье Западного Сенегала...

В свете луны маленькие черепашки спешат побыстрее попасть в воды Атлантического океана. Это побережье Западного Сенегала.

Десятилетиями на местных пляжах пытаются делать кладки сразу несколько видов морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Ключевое слово – «пытаются». Расширение городов, чрезмерный вылов рыбы и наплыв туристов сделали эту задачу почти невозможной.

Однако надежда неожиданно появилась в период глобального бедствия. Из-за пандемии эти пляжи теперь безлюдны и почти не освещаются. А это идеальные условия для размножения краснокнижных черепах.

[Салиу Мбоджи, природозащитник]:

«Границы были закрыты, поэтому на пляжах и в отелях было немного людей. Света было меньше, поэтому больше черепах приходили откладывать яйца на пляжи».

На одном из пляжей в прошлом сезоне нашли 15 кладок. Для сравнения, в прошлом году обнаружили только две.

Защитники природы предупреждают: чем больше будет туристов, тем реже черепахи будут здесь размножаться. Как ожидается, скоро количество кладок может вернуться к допандемическому уровню.

[Шарлотта Томас, природозащитница]:

«Черепахи играют роль санитаров океана. Они регулируют объём водорослей, поедая их. От этого зависят многие другие виды, такие как тунец, омары и креветки. Если черепахи исчезнут, это создаст дисбаланс в пищевой цепочке и поставит под угрозу всю экосистему».

Между тем, черепашата продолжают свой опасный путь в океан. Возможно, это неожиданное подспорье поможет увеличить их популяцию.

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