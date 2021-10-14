Остров Бали открыли для иностранных туристов, но пока никто не летит

В аэропорту на острове Бали вскоре может снова стать шумно. Власти Индонезии открыли границы для туристов..

[Таофан Юдхистира, сотрудник аэропорта]:

«До этой минуты аэропорт Нгурах-Рай не получил ни одного запроса на посадку или вылет самолёта. Но в инструкциях сказано, что на остров теперь могут прибывать самолёты с иностранцами».

В аэропорту на острове Бали вскоре может снова стать шумно. Власти Индонезии открыли границы для туристов из 19 стран. Но пока здесь по-прежнему тихо и безлюдно.

На Бали могут прилететь туристы из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Также остров открыт для нескольких стран Западной Европы и Персидского залива. России в списке пока нет. Когда начнут пускать россиян, неизвестно.

Между тем путешественников ждут строгие правила. Туристы должны быть полностью вакцинированы. До и после прилёта нужно делать ПЦР-тесты. Первые пять дней придётся провести в специальной карантинной гостинице. На четвёртый день изоляции гости будут снова сдавать анализ. Если результат отрицательный, то можно переезжать в любой отель на острове и полноценно отдыхать.

Также туристы обязаны купить страховку, которая покроет расходы в случае заражения коронавирусом.

Власти Индонезии открыли Бали для иностранцев на фоне улучшившейся эпидемиологической ситуации. В июле страна была эпицентром COVID-19 в Азии. Ежедневно регистрировали десятки тысяч случаев заражения. Последние две недели за сутки выявляют менее 2000 инфицированных.

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